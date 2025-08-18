النعمان: انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "انسحاب قوات من هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين".وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل على غلق هذا الملف كما أغلق ملف ( يونامي)".وأكدت في العراق، اليوم الاثنين (18 آب 2025) ان انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم الإرهابي، مشيرة الى ان مهمة التحالف العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية مع القوات الأمنية العراقية.