العوادي: الحكومة ستدعم كل الجهود الفنية والقانونية للتعرّف على ضحايا الخسفة

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الشواهد والأدلة على إجرام عصابات الإرهابية تستمر بالظهور حتى بعد سنوات من هزيمتها واندحارها وتطهير أرض من دنس عناصرها الذين جسدوا أسوأ انحراف فكري، وعدوان شاذ، شهدته منطقتنا منذ قرون، وما رافق ذلك من احتلال التنظيمات الإرهابية لمناطق واسعة في محافظاتنا العزيزة".وأضاف العوادي، "ومع ما تم كشفه من جرائم إرهابية في موقع الخسفة بمحافظة ، الذي يضم رفات آلاف الضحايا من العراقيين الأبرياء، من مختلف المكونات، تؤكد الحكومة أنها ستدعم كل الجهود الفنية والقانونية من أجل التعرّف على الضحايا الأبرياء، وخدمة ذويهم وحقوقهم كافة، إلى جانب العمل على توثيق هذه الجريمة النكراء وتعريف العالم بحجمها".وتابع العوادي، "يوم بعد آخر يترسخ، بمزيد من الدلائل، حجم الوحشية التي مارسها الإرهاب وقد مثلت امتداداً للممارسات الدكتاتورية التي ارتكبها النظام المباد ضد أبناء شعبنا، ويتأكد أيضاً حجم انتصار العراقيين المشرّف، وأن الدماء الغالية التي ضحّت من أجل الانتصار لم تذهب سدى".