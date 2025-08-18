المساءلة والعدالة: لا صحة لشمول النائب زياد الجنابي بإجراءاتنا (وثيقة)



ـ سياسي



نفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، شمول عضو زياد عبدالله الجنابي بإجراءات قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008.





واظهرت وثيقة حصلت عليها : "رد هيئة المساءلة والعدالة على بعدم شمول النائب بإجراءاتها.

