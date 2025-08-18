نائب بارزاني والسفير البريطاني يبحثان تنظيم قوات البيشمركة

وقالت حكومة الإقليم في بيان اطلعت عليه ، إن "شيخ جعفر استقبل اليوم صديق والوفد المرافق له، وخلال اجتماع بحث الجانبان اطر العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات السياسية في والمنطقة، الى جانب اصلاحات وخطوات تنظيم قوات البيشمركة ضمن وزارة البيشمركة".وأضافت أن "المشاكل العالقة بين وبغداد شكلت محورا اخر من الاجتماع، وتم التأكيد على مواصلة الحوار والمفاوضات لحلها وفق الدستور".وأشارت إلى أن "جانبا اخر من الاجتماع الذي حضره اندرو بيزلي البريطاني في ، تطرق الى بحث الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق وسبل التنسيق وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين وإقليم ".