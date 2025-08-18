السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، ورئيس عاصمة للحضارة الإسلامية، المهندس مثنّى ، اليوم الإثنين، في مكتبه بالعاصمة ، للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الحساني، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الوطنية، ودور في دعم برامج الاستقرار والتنمية في البلاد".

وأضاف البيان أن "السامرائي أشاد ببرامج الأمم المتحدة في المناطق المحررة"، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود بما يضمن ترسيخ الأمن المجتمعي وتثبيت الاستقرار في تلك المناطق".



كما تطرق اللقاء إلى "جهود لجنة قانون عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، وأكد السامرائي "أهمية إسناد هذه اللجنة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يعزز استثمار البعد التاريخي والحضاري للمدينة في خدمة التنمية الثقافية والاقتصادية والسياحية، ويُسهم في إبراز مكانة سامراء على المستوى الوطني والدولي".