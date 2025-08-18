نائب يدعو الى عقد جلسة "استثنائية" للبرلمان الأحد المقبل

وقال مؤنس في بيان، "في الوقت الذي عبر فيه النواب الغيارى عن استعدادهم لارتداء زي الثبات والكرامة.. نعلن أن كتلة حقوق ستكون حاضرة في الجلسة المرتقبة بالزي الحشدي المبارك".وأضاف "ندعو الجميع الى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد 24 آب الحالي وانتخاب رئيس للجلسة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".أدناه نص البيان..