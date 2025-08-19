الانتخابات والمياه على طاولة اجتماع الاطار التنسيقي بحضور السوداني

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ورد لـ ، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (240)، في مكتب ، وبحضور رئيس ، حيث جرى بحث الملفات الهامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"، مبينا أن "الاجتماع استهل بالتحية والإشادة بالجهود الشعبية والرسمية التي أسهمت في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية، والتي تجسدت هذا العام في مشهد تنظيمي وأمني فريد، استوعب حضور الملايين من الزائرين القادمين من أكثر من (90) دولة حول العالم، ليعكس بذلك صورة حضارية وإنسانية متميزة للعراق وشعبه".وأكد الإطار التنسيقي بحسب البيان "عزمه المضي قدماً في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وإجرائها في موعدها المقرر وفقاً للتوقيتات الدستورية"، مثمناً "جميع الإجراءات التحضيرية التي تتولاها الحكومة والجهات المختصة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن نزاهتها وشفافيتها".واكد الإطار "ترقبه للتطورات المرتبطة بملف المياه"، مبديا دعمه "لالتزام بالاتفاقات الاستراتيجية والتفاهمات المشتركة في هذا المجال، والمضي في إنشاء كبريات محطات تحلية المياه والمشاريع الخدمية ذات الصلة".وأثنى على "سياسة الحكومة في الانفتاح على كبريات شركات ، وعقد الاتفاقات المهمة في إطار تنويع مصادر تصدير الطاقة"، مشدداً على "استعداد العراق للاضطلاع بدور محوري في هذا الميدان، وعلى أهمية الانتقال في الجانب الأمني إلى شراكات ثنائية راسخة مع الدول المعنية بما يعزز استقرار العراق ومكانته الإقليمية".