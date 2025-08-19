تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله

وقال التحالف في بيان ورد لـ ، "نستذكر بألم وحزن استهداف مقر بعثة في (UNAMI) بفندق القناة في ، بتاريخ التاسع عشر من آب 2003، والذي بحياة 22 من كوادر المنظمة، بينهم للأمين العام، دي ، وأصاب العشرات بجروح".وأضاف التحالف، "وإذ نستحضر هذه الفاجعة الأليمة، نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ونشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحته. كما نثمّن الدور الكبير للأمم المتحدة في دعم الاستقرار والإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب العراقي في مختلف المراحل".