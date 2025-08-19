رئيس الجمهورية لسفراء دول عربية وإسلامية: المأساة في غزة تستدعي موقفاً موحداً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537700-638912032798090416.jpeg
رئيس الجمهورية لسفراء دول عربية وإسلامية: المأساة في غزة تستدعي موقفاً موحداً
سياسة
2025-08-19 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
171 شوهد
أكد رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، خلال استقباله عدد من سفراء ورؤساء بعثات
الدول العربية
والإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن المأساة في
غزة
تستدعي موقفاً موحداً.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رشيد، استقبل اليوم، في قصر
بغداد
، عددًا من سفراء ورؤساء بعثات
الدول العربية
والإسلامية المعتمدة لدى
العراق
، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع المحلية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكات الثنائية والإقليمية".
وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق مقبل على تجربة انتخابية تُعدّ محطة أساسية في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن الجميع حريص على أن تجري هذه العملية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، وأن تُجسّد الإرادة الحرة للشعب العراقي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل".
وأوضح أن "العراق يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، واضعًا الأمن والاستقرار في صميم أولوياته، مع التركيز على إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات القائمة لضمان
حياة كريمة
للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة".
كما بيّن "حرص العراق على توسيع شراكاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية المختلفة"، لافتاً إلى أن "سياسة الانفتاح والتوازن التي ينتهجها العراق تقوم على بناء جسور الحوار والدبلوماسية الفاعلة بعيدًا عن التصعيد، عبر المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخفف من مناخ التوتر ويدعم رفاهية الشعوب ويعزز تطلعاتها نحو مستقبل آمن ومزدهر".
وفيما يخص موقف العراق من القضايا الدولية المهمة وبالذات العدوان المتواصل على
غزة
، أوضح رئيس الجمهورية أن "المأساة الإنسانية هناك تستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا يتحمل مسؤولياته باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن موقف العراق ثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا
المجتمع الدولي
للاضطلاع بمسؤولياته لإيجاد مسار سياسي يعيد الحقوق ويضع حدًا لمعاناة المدنيين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
20 دولة عربية وإسلامية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران
16:23 | 2025-06-16
المالكي للسفير الإيراني: العراق يدين العدوان ويؤكد دعمه للجمهورية الإسلامية
07:22 | 2025-06-17
مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن "المأساة الإنسانية في غزة"
14:21 | 2025-07-25
رئيس الجمهورية يلتقي اللامي ويشدد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي
07:17 | 2025-08-18
العراق
غزة
عبد اللطيف جمال رشيد
المجتمع الدولي
الدول العربية
عبد اللطيف
حياة كريمة
جمال رشيد
الإسلام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
32.18%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
27.56%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
27.16%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
13.11%
09:46 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
09:46 | 2025-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
النزاهة تحذر من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة
09:50 | 2025-08-19
طعنه رُدَ.. تأكيد استبعاد "أبو مازن" من السباق الانتخابي
09:43 | 2025-08-19
القضاء يعلن استرداد "مليار ونصف" عن جريمة احتيال مالي
09:25 | 2025-08-19
الحسان لـ السومرية نيوز: الأمم المتحدة باقية في العراق بشرط
05:49 | 2025-08-19
تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله
04:46 | 2025-08-19
تحضيرا لاستضافة بغداد لمهرجان العمارة العربي.. السوداني يلتقي رئيس مؤسسة جائزة تميز للإبداع المعماري
04:40 | 2025-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.