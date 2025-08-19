القضاء يعلن استرداد "مليار ونصف" عن جريمة احتيال مالي

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن " استردت، اليوم، مبلغا مقداره مليارا ونصف المليار دينار عراقي عن جريمة احتيال ".وأضاف "تم استرداد المبلغ في إطار إحدى القضايا المتعلقة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل بطرق احتيالية".وأشار إلى أن " وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مؤكداً أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الوزارات أو الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون وبما يضر بالمال العام".