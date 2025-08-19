طعنه رُدَ.. تأكيد استبعاد "أبو مازن" من السباق الانتخابي

وقال المصدر، لـ ، إن " ، استبعد بشكل نهائي من الانتخابات المقرر اجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025".وبين، أن "الجبوري قرر الزج بابنه مازن للمشاركة في السباق الانتخابي بدلاً عنه".