المفوضية تستبعد بشير الحجيمي من السباق الانتخابي

وذكرت المفوضية في بيان أن صوّت بالإجماع خلال اجتماعه الاستثنائي على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين المشكلة بالأمر الوزاري (79) بتاريخ 16 تموز 2025، باستبعاد المرشح المذكور من قائمة المرشحين لانتخابات البرلمان المقررة في تشرين الأول المقبل، استناداً إلى أحكام المادة (7/ثالثاً) من رقم (12) لسنة 2018 المعدل.ادناه الوثيقة: