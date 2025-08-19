مفوضية الانتخابات: عمليات استبعاد المرشحين المخالفين مستمرة

وقالت مساعد الناطق الرسمي باسم المفوضية لـ ، إن "جهات التحقق من أهلية المرشحين لم تنته من اعمالها بشكل كامل، وهي ترفد المفوضية بما ينجز تباعاً وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدد نهائي للمستبعدين مالم تكمل هذه الجهات عملها وتعلن النتائج بشكل رسمي".وأضافت "من خلال قرارات ، تم استبعاد قرابة 540 مرشحاً لأسباب متعددة منها الشمول بالمساءلة والعدالة ومن لديه قيود جنائية وحالات تزوير وحالات تخص المكون المسيحي فضلا عن حالات الاستبدال التي تخص توازن القائمة من ناحية النساء والشهادات".