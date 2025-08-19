المشهداني والمالكي يبحثان الجلسات النيابية وجدول أعمال المجلس

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس مجلس النوّاب الدكتور محمود المشهدانيّ في مكتبه الخاصّ، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية السيد ياسر صخيل المالكيّ؛ وذلك لبحث السُبل الكفيلة بإنجاح التشريعية خلال المرحلة المقبلة".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "التباحث في عقد الجلسات النيابية القادمة، وجدول أعمال المجلس، بما يضمن مناقشة مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تمسّ حياة المواطنين، إلى جانب ملفّ الانتخابات واستحقاقاتها الدستورية، فضلًا عن آليات تعزيز التعاون بين الكتل النيابية لتجاوز التحديات السياسية والرقابية".



وأكّد الجانبان على "أهمية توحيد الجهود داخل مجلس النوّاب، بما يعزّز استقرار العملية السياسية، ويحفظ مصالح الشعب، ويضمن استمرار مسيرة الإصلاح والتشريع".