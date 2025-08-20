السوداني يوجه بتشكيل فريق مشترك لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إنه "انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة المالية والاقتصادية على المستوى الدولي، وجّه بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ ، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي".وأضاف المكتب، أن "هذا سيعمل على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة".وتابع المكتب، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد".