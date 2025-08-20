"تقييد" غامض منع الأفغان من زيارة الأربعين.. أفغانستان والعراق وايران يرمون كرة الاتهام على بعضهم

ونقلت وسائل اعلام افغانية، قول المتحدث باسم ردا على المشاكل التي واجهها الزائرون الأفغان خلال الأربعين، نافيا الادعاءات بحرمان الزائرين الأفغان من السفر عبر ، مؤكدا ان نقصان عددهم جاء بسبب عدم وجود تأشيرات عراقية لهم.في غضون ذلك، قال صحفي عراقي في ، إن " العراقية أعلنت أنها طلبت من الأفغاني المشاركة في اجتماع رباعي مع وزيري داخلية وباكستان في طهران بشأن حضور الحجاج الأفغان في الأربعين، إلا أن الجانب الأفغاني لم يستجب لهذا الطلب."لكن رئيس لجنة تنسيق الأربعين الأفغانية قال إنه على الرغم من كل رغباتهم، لم يتمكن الحجاج الأفغان من الحصول على تأشيرات القافلة والحج المجانية هذا العام بسبب نقص التنسيق اللازم بين حكومتي وإيران.وردًا على سؤال حول ما إذا كان العراق قد امتنع عمدًا وبطريقة مخططة عن إصدار تأشيرات للحجاج الأفغان، قال رئيس الأفغانية: "يجب على مسؤولي إيران والعراق الإجابة على هذا السؤال حول سبب حدوث مثل هذا الوضع للحجاج الأفغان هذا العام".ويعتقد حسيني أنه إذا كانت العراق وإيران تنويان إصدار تأشيرات مجانية وواضحة للحجاج الأفغان، فكان ينبغي عليهما الإعلان عن ذلك في وقت أبكر بكثير؛ وهو ما لم يفعلاه.