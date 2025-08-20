المفوضية تصدر قراراً بشأن المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي

أكدت ، اليوم الأربعاء، السماح للأحزاب باستبدال مرشحيهم المستبعدين خلال 3 أيام، فيما أشارت إلى أنه لن يستبدل أي مرشح مستبعد بعد الرابع من أيلول.



جاء ذلك بحسب وثيقة وردت لـ ، وكما ادناه: