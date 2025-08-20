بالوثيقة.. المفوضية تستبعد مرشحين جدد من الانتخابات وتخاطب اخرين صادرة بحقهم مذكرات قبض

– سياسي

قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، استبعاد مرشحين جدد من الانتخابات.

وتضمنت القائمة 5 مرشحين جدد صادرة بحقهم احكام تزوير وغرامات مالية.

كما خاطبت المفوضية 13 مرشحا عليهم أوامر قبض او حجز أموال او تشابه أسماء بجلب ما يؤيد قضايهم خلال 72 ساعة.