بالوثائق.. المفوضية تقرر حذف 32 اسما من قوائم الترشيح للانتخابات

– سياسي

قرر في مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، حذف 32 اسما من قوائم الترشيح للانتخابات.

وجاء ذلك استناداً الى المادة (8) من نظام تسجيل المرشحين

والمصادقة عليهم لانتخابات رقم (3) لسنة 2025 وكما جاء في مذكرة دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري / شعبة شؤون المرشحين بالعدد (495) في 18 آب 2025 .

