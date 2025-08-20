يزن مشعان الجبوري ينفي استبعاده من الانتخابات

وقال في بيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام خبرًا غير دقيق بشأن استبعادي من السباق الانتخابي، استنادًا إلى تفسير مغلوط لقرار لمجلس المفوضين الصادر بتاريخ 20 آب 2025، والمتعلق بمهلة (72) ساعة مُنحت للمرشحين لتقديم الأدلة التي تثبت النفي".وأضاف: "جاء ذلك بعد ظهور إشارة قديمة تعود إلى مذكرة قبض صادرة عام 2009، وهي قضية محسومة ومغلقة بشكل نهائي منذ سنوات، إلا أن عدم تحديث قاعدة البيانات لدى وزارة داخلية إقليم كوردستان أدى إلى بروز هذه الإشارة مجددًا عند تدقيق بيانات المرشحين".وتابع: "قد بادرت وزارة داخلية الإقليم مشكورة إلى معالجة الخلل الفني، وأرسلت اليوم كتابًا رسميًا إلى ، تؤكد فيه إغلاق الملف بالكامل وعدم وجود أي مانع قانوني أو أمني يتعلق بالمرشح".وأكد، أن "وضعي القانوني سليم تمامًا، وأهيب بالجميع اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة أو المجتزأة".