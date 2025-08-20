ملفا النازحين وميناء الفاو على طاولة اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف ان "الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بتأمين ميناء بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية للبلاد، وتوفير جميع متطلبات تأمين هذا المفصل الحيوي المهم والمياه الإقليمية العراقية"، موضحا ان "الاجتماع شهد بحث الاتفاقية الدولية بين جمهورية ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تمت الموافقة على المضي في إجراءاتها وفق السياقات المعتمدة".واكد ان "المجتمعين ناقشوا أيضاً إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين وتقديم الدعم الأمني والخدمي والإنساني والاجتماعي، فضلاً عن إجراء تقييم عمليات الدمج والتأهيل السابقة".