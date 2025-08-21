المفوضية تعلن انطلاق المحاكاة الثانية للانتخابات

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية في حديث لـ ، إن "المفوضية بدأت اليوم إجراء المحاكاة الثانية التجريبية التي شملت جهاز التحقق الإلكتروني المزود بكاميرات للتأكد من صورة الوجه البايومترية للناخب، إضافة الى جهاز تسريع النتائج وجهاز الإرسال الذي يقوم بنقل النتائج الى السيرفرات في ".وأضاف هادي، أن "المحاكاة جرت في عموم المكاتب الانتخابية في المحافظات، وتتضمن محطات للتصويت الخاص والعام".يذكر أن ، أعلنت في وقت سابق عن إجراء محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية.