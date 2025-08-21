الخارجية تُشيد بقرار عدم دستورية تعديل قانون الجوازات

ـ سياسي



رحبت ، اليوم الخميس، بقرار بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته".



وتابعت، ان "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".