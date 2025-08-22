السيد الحكيم: نرفض الشائعات التي تتحدث عن مواقف مغايرة لنا بشأن الحشد الشعبي

وقال في بيان ورد لـ ، انه "انطلاقاً من رؤية السيد الحكيم تجاه ، باعتباره ضرورةً أمنيةً واستراتيجيةً لحماية العراقي، وتثميناً للتضحيات الجسيمة التي قدّمها الأبطال من قادته ومنتسبيه في تحرير الأرض من براثن الإرهاب؛ نؤكد ثبات هذا الموقف الراسخ".وأضاف "نُذكّر بالدور الفاعل لسماحته في إقرار قانون الحشد الشعبي عام 2016، ودفاعه المستمر عن هذه باعتبارها أحد أركان منظومة الدفاع العراقي"، معربا عن رفضه "للشائعات التي تتحدث عن مواقف مغايرة للسيد الحكيم بشأن الحشد الشعبي ودوره المهم والحفاظ على حقوق منتسبيه".واكد ان "جميع هذه الشائعات عارية عن جملةً وتفصيلا"، داعيا "وسائل الإعلام كافة الى توخّي الدقة في تناقل الأخبار، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة".