الكلداني: نحن لا نتخلى عن أصدقائنا من أجل منصب أو مكسب عابر

وقال الكلداني في تغريدة على منصة (اكس)، تابعتها ، إن "التحالف الحقيقي يُختبر في الشدائد، ونحن لا نتخلى عن أصدقائنا من أجل منصب أو مكسب عابر، بل نقف معهم ونمنحهم من ذاتنا قبل جهدنا".وتابع: "سوف ندافع عنهم ولن نقبل التعدي عليهم مهما كان الثمن".