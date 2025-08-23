مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد

وقال ملا حسن في تصريح تابعته ، ان "الهجوم بالدبابات والأسلحة الثقيلة على فندق في قلب غير متوقع"، مبينا ان "رئيس الحزب شيخ لم يتوقع أن يصل الخلاف إلى هذا المستوى، وعندما فرضت علينا الاشتباكات، اضطررنا للدفاع عن أنفسنا".وذكر ان "الخلافات السياسية لا يمكن ان تمتد الى إراقة دماء المواطنين ولم نكن أبداً مع الحرب والفوضى"، موضحا ان "القوات الأمنية تلقت أوامرها من حزب الاتحاد، وتم استخدام القضاء والقانون في هذه القضية لمصالح حزبية وشخصية".وبين ان "المحاكم تستخدم لمصالح شخصية وحزبية، وليس لدينا ثقة بالقضاء وسيادة القانون في السليمانية، لذلك، نبذل كل جهدنا لنقل قضية لاهور شيخ جنكي إلى محاكم ، ولا نريده أن يُحاكَم في السليمانية، أياً كانت التهم الموجهة إليه".