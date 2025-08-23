معادلة سياسية جديدة.. ماذا يحصل في السليمانية؟

وقال السياسي، الذي طلب عن الكشف عن اسمه إن "التحركات الأمنية والقضائية التي شهدتها في الأيام الأخيرة لم تأتِ بمعزل عن سياق سياسي أوسع، بل جاءت لوقف تمدد أطراف منافسة داخل المحافظة، مثل حراك الجيل الجديد أو أجنحة منشقة من داخل ، والتي بدأت تنافس بشكل فعلي على النفوذ الشعبي والانتخابي".وأوضح أن " حصل على ضوء أخضر من ، وقوى الإطار التنسيقي، لإطلاق هذا التحرك؛ بهدف احتكار الساحة الكردية بين الحزبين التاريخيين، بعد أن تحوّلت قوى مثل جنكي أو شاسوار إلى شوكة في خاصرة ، خصوصاً أن الأخير يسعى لتأمين هيمنته على السليمانية قبل الانتخابي المقبل".وبيّن أن "هذه المعادلة الجديدة قد تحمل أبعاداً إقليمية أيضاً، إذ يُنظر إلى السليمانية كقاعدة نفوذ لإيران عبر الاتحاد الوطني، في حين تواصل دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في ودهوك، ما يعزز فرضية العودة إلى الثنائية الحزبية التقليدية التي حكمت الإقليم منذ أوائل التسعينيات"، لافتا إلى أن "الاتحاد الوطني لم يعد يقبل بأي منافسة داخلية أو خارجية على مناطق نفوذه، لذلك حصلت اعتقالات وتحركات أمنية بحق خصومه السياسيين، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الديمقراطي لترتيب بيته الداخلي وتكريس زعامته في أربيل".وشهدت فجر امس الجمعة، اشتباكات بين قوات "الأسايش" وأفراد من حماية الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، انتهت باعتقاله مع شقيقه بعد محاصرة منزله وفندق لاله زار.وبعد وفاة زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2017، دخل الحزب مرحلة داخلي انتهت عام 2019 بانتخاب قيادة جديدة ضمت لاهور شيخ جنكي، ابن شقيقة الطالباني، رئيسًا مشتركًا إلى جانب .وتمكّن لاهور من تثبيت نفوذه داخل السليمانية عبر سيطرته على مؤسسات أمنية حساسة مثل "مكافحة الإرهاب" و"المعلومات"، ليصبح قطبًا موازياً لابن عمه.لكن الخلاف بين الرجلين سرعان ما تصاعد، إذ اتهم جناح بافل شيخ جنكي بالاستئثار بالقرار الأمني والمالي، قبل أن يطيح به في صيف 2021 ويقصيه من جميع مناصبه، ومنذ ذلك الحين، واصل لاهور بناء شبكة سياسية مستقلة انتهت مطلع 2024 بإعلان تشكيل حزب "جبهة الشعب"، الذي خاض الانتخابات النيابية وحصد مقعدين في برلمان ، ما عزّز حضوره كمعارضة فعلية للاتحاد الوطني.