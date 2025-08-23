أثر العفو العام على تخفيف الاكتظاظ.. هل خرج 40% من سجناء العراق؟

لذلك تعد الأرقام التي تنشرها وزارة العدل او بين حين واخر عن عدد الأشخاص المطلق سراحهم بالعفو العام، شديدة الأهمية لقياس الأثر الذي تسبب به هذا القانون على صعيد الزخم والاكتظاظ في السجون.في تموز الماضي، قال مجلس ان اجمالي عدد المطلق سراحهم بقانون العام بلغ حوالي 28 الف سجين، من السجون ومراكز التوقيف، وهو رقم هائل يعيد الى الاذهان اجمالي عدد السجناء في والذي يبلغ اقل من 70 الف سجين، هذا من الممكن ان يدفع للوهلة الأولى الى فهم ان حوالي 40% من السجناء تم اطلاق سراحهم بالعفو العام من سجون العراق.لكن الحقيقة، ان الـ70 الف سجين، هم السجناء المحكومون والذين يقبعون في سجون وزارة العدل، وليسوا في سجون وباقي مراكز التوقيف، اما المطلق سراحهم بالعفو العام من وزارة العدل بلغوا 8 الاف سجين، أي انهم يشكلون 11% من اجمالي السجناء، ومع ذلك يبقى الرقم كبير، وقام بتخليص السجون من نسبة من الاكتظاظ، ولكن عمليات الحكم مستمرة ما يعني ان السجون تستقبل المزيد من السجناء يوميا وهذا سيقلل من اثر في تخفيف الاكتظاظ بشكل ملموس.فيما أعلنت وزارة العدل في شهر اب ان اجمالي المطلق سراحهم بلغ 8 الاف شخصبلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (27974) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (119315) شخصاً، وفقاً للبيان.