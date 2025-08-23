الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
مجلس الامن القومي الإيراني: ندعم المقاومة في العراق وسنبقى
سياسة
2025-08-23 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
458 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أكد أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني،
علي لاريجاني
، اليوم السبت، ان
جبهة المقاومة
لاتزال قوية وتعمل
ايران
على دعمها، مؤكدا ان "المقاومة" مرتبطة بايران صحيح، لكنها ليست مأمورة منها.
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها
وكالة ايرنا
الإيرانية، حول الضغوطات على فصائل المقاومة في المنطقة، متسائلا: "إذا كانت المقاومة قد ضعفت، فلماذا يصرون ويمارسون هذا الضغط كله عليها؟ إذا ضعفوا، فقد ضعفوا وانتهى الأمر ويجب ان يتركوها".
وأضاف "عادةً ما يُمارس الضغط على نقطة القوة؛ عندما تكون ضعيفة، فهي ضعيفة، هذا من الأقوال العجيبة والغريبة".
وأشار الى ان "ليس
ايران
من أنشأت
حزب الله
، بل
إسرائيل
، من خلال تصرفاتها وسلوكها، حيث ان أية محاولات هيمنة على شعب، ستؤدي الى ظهور مقاومة بالفعل، وايران قامت بمساعدة حزب الله بعد تأسيسه ولم تأسسه هي، وكذلك الامر في
العراق
، بعد ان احتلته القوات الامريكية وظلموا الناس بسلوك جنودها، تسببوا بتشكل فصائل المقاومة في العراق".
لاريجاني أوضح أن "نحن لم نفرض يوماً شيئاً على قوى المقاومة، الآن يقولون إنّهم مرتبطون بإيران؛ نعم، هم مرتبطون، لأنّهم إخوتنا، لا بمعنى أنّهم مأمورون منا، أسلوبنا ليس كذلك أصلاً، ونحن نعتقد أنّهم يملكون من النضج ما يمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم".
وشدد على انه "دائماً ندعم المقاومة، والإستراتيجية الثابتة للجمهورية الإسلامية هي دعم المقاومة".
مقالات ذات صلة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل العراق
02:49 | 2025-08-11
فوكس نيوز: ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالاستعداد في غرفة العمليات
19:58 | 2025-06-16
الأمن القومي الإيراني يعلن: عملياتنا لا تهدد قطر
13:43 | 2025-06-23
لجنة الأمن القومي الإيرانية تكشف معلومات أمنية حساسة تتعلق بنتائج الحرب مع إسرائيل
03:17 | 2025-07-30
لاريجاني
المقاومة في العراق ولبنان
المجلس الأعلى للأمن القومي
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
جبهة المقاومة
علي لاريجاني
وكالة ايرنا
سومرية نيوز
وقال لاري
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
32.7%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
28.24%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
محليات
23.22%
12:06 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
محليات
15.85%
16:42 | 2025-08-22
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
16:42 | 2025-08-22
احتجاز عراقيين في السعودية.. مناشدات وسؤال برلماني
08:55 | 2025-08-23
السوداني يؤكد ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية
08:03 | 2025-08-23
بترويج معلومات مغلوطة.. البرلمان يرمي كرة النار على الحكومة بعد إحراج "الضغط الثنائي" لقانون الحشد
06:20 | 2025-08-23
الأعرجي يؤكد أهمية الإسراع بإنهاء ملف مخيم الهول
06:17 | 2025-08-23
أثر العفو العام على تخفيف الاكتظاظ.. هل خرج 40% من سجناء العراق؟
05:27 | 2025-08-23
معادلة سياسية جديدة.. ماذا يحصل في السليمانية؟
05:23 | 2025-08-23
