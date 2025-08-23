مجلس الامن القومي الإيراني: ندعم المقاومة في العراق وسنبقى

وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها الإيرانية، حول الضغوطات على فصائل المقاومة في المنطقة، متسائلا: "إذا كانت المقاومة قد ضعفت، فلماذا يصرون ويمارسون هذا الضغط كله عليها؟ إذا ضعفوا، فقد ضعفوا وانتهى الأمر ويجب ان يتركوها".وأضاف "عادةً ما يُمارس الضغط على نقطة القوة؛ عندما تكون ضعيفة، فهي ضعيفة، هذا من الأقوال العجيبة والغريبة".وأشار الى ان "ليس من أنشأت ، بل ، من خلال تصرفاتها وسلوكها، حيث ان أية محاولات هيمنة على شعب، ستؤدي الى ظهور مقاومة بالفعل، وايران قامت بمساعدة حزب الله بعد تأسيسه ولم تأسسه هي، وكذلك الامر في ، بعد ان احتلته القوات الامريكية وظلموا الناس بسلوك جنودها، تسببوا بتشكل فصائل المقاومة في العراق".لاريجاني أوضح أن "نحن لم نفرض يوماً شيئاً على قوى المقاومة، الآن يقولون إنّهم مرتبطون بإيران؛ نعم، هم مرتبطون، لأنّهم إخوتنا، لا بمعنى أنّهم مأمورون منا، أسلوبنا ليس كذلك أصلاً، ونحن نعتقد أنّهم يملكون من النضج ما يمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم".وشدد على انه "دائماً ندعم المقاومة، والإستراتيجية الثابتة للجمهورية الإسلامية هي دعم المقاومة".