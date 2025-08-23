Alsumaria Tv
السوداني: أطراف يستفزها النجاح تسعى لإثارة أزمات دون معايير شرعية وأخلاقية

سياسة

2025-08-23 | 12:26
السوداني: أطراف يستفزها النجاح تسعى لإثارة أزمات دون معايير شرعية وأخلاقية
حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، من "أطراف يستفزها النجاح والاستقرار وتسعى لإثارة الازمات والمشاكل وفق حسابات بعيدة عن المعايير الشرعية أو الاخلاقية أو الوطنية".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى للشباب ومنسقي المجلس في المحافظات، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس".
وبارك رئيس مجلس الوزراء بـ"حلول الذكرى الثانية لتأسيس المجلس الذي يمثل واحدة من المحطات التي يعتز بها شخصيا، للإيمان المطلق بأنه لايمكن النهوض بالبلد بعد ركام 4 عقود إلا من خلال الشباب، كونهم إحدى اهم الثروات في بلدنا"، مؤكدا أن "قرار تشكيل المجلس جاء ليكون مظلة لتنسيق الجهود التي تبذل من الوزارات والمؤسسات فضلا عن مبادرات الشباب".
وشدد على "وجوب تركيز أداء جميع السلطات والمؤسسات لمعالجة التحديات التي تواجه الشباب العراقيين الذين يمتازون بالذكاء والكفاءة والامكانية والقوة والغيرة والشجاعة"، موضحاً أن "الانطلاق نحو استثمار طاقة الشباب يجب ان يبنى على أسس خطة صحيحة بعيدا عن الانفعالات والاحداث العابرة".
ولفت إلى أن "إعادة بناء الثقة تحتاج الى مسار عمل له اهداف واولويات ووفق برنامج منظم، ولن نلتفت لمحاولات التشكيك بالمبادرات والطروحات المتعلقة بالشباب بحجة استغلالها لحساب مشروع انتخابي او سياسي، لأن مشروعنا بأكمله أعمدته من الشباب".
وأضاف أن "هناك اطراف يستفزها النجاح والاستقرار وتسعى لإثارة الازمات والمشاكل وفق حسابات بعيدة عن المعايير الشرعية أو الاخلاقية أو الوطنية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "النسبة الاكبر من سكان العراق هم من الشباب وقد تجاوزت الـ(60 %)، ونطمح بالاستمرار في هذا المشروع بما قدمه من مبادرات حظت بالاستجابة والتفاعل معها بشكل كبير".
وتابع أن "مسؤوليتنا وعملنا يجب ان يكونا مضاعفين، لأن الشباب وضعوا ثقتهم بهذا المشروع وأي خلل سيؤدي لإضعافها"، مبيناً أن "مشروع تضمن ريادة (500) ألف شاب وشابة قدموا الكترونيا، خضع (91) ألفاً للتدريب، و(48) ألفاً تجاوزوا التدريب، وإكمال (20) ألف معاملة لمنحهم قروض المشاريع".
وأردف "نعمل على تأسيس مشاريع صغيرة في المستقبل القريب لتكون شركات متوسطة، وتحول بعدها الى شركات كبرى"، عاداً أن "بداية المجلس الاعلى للشباب مشجعة، ونحن متفائلون بتحقيق نتائج جيدة وهناك عمل صحيح ومتابعة للانشطة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن "الحكومة تنظر الى المستقبل القريب بتفاؤل، وهذا أمر مهم لمعالجة الاحباط لدى بعض الشباب".

اخترنا لك
رئيس مجلس الوزراء يوجّه باستكمال الصياغة النهائية لرؤية "العراق 2050"
09:49 | 2025-08-23
احتجاز عراقيين في السعودية.. مناشدات وسؤال برلماني
08:55 | 2025-08-23
السوداني يؤكد ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية
08:03 | 2025-08-23
مجلس الامن القومي الإيراني: ندعم المقاومة في العراق وسنبقى
06:40 | 2025-08-23
بترويج معلومات مغلوطة.. البرلمان يرمي كرة النار على الحكومة بعد إحراج "الضغط الثنائي" لقانون الحشد
06:20 | 2025-08-23
الأعرجي يؤكد أهمية الإسراع بإنهاء ملف مخيم الهول
06:17 | 2025-08-23

