إحالة تقرير لجنة تدقيق عقود التشغيل المشترك للأرصفة النفطية بالموانئ الى النزاهة

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وفي إطار جهود مكافحة الفساد، فقد صادق رئيس على توصيات التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية.وأضاف انه نظراً لوجود شبهات فساد في احالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيأة ، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون.