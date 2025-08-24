الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538223-638916495734027489.jpg
المالكي يطلق تحذيراً نارياً: تأجيل الانتخابات يعني سقوط العملية السياسية
سياسة
2025-08-24 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,386 شوهد
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم الاحد، أن الانتخابات قادمة وستجرى في موعدها (11 تشرين الثاني 2025)، لافتاً إلى أن تأجيل الاقتراع يعني "سقوط العملية السياسية".
وقال
المالكي
في كلمة لدى لقائه مجموعة من أسر الشهداء والجرحى، تابعتها
السومرية نيوز
، إن "الانتخابات قادمة وستجرى في موعدها ولن تتغير وأن تأجلت ستسقط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة".
وأضاف: "مقبلون على استحقاق وطني ودستوري وندعو شعبنا لنداء الانتخابات كونها الأساس في تشكيل الحكومة وإدامة العملية السياسية"، مثمناً في الوقت نفسه دور المفوضية في تدقيقها لأسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات.
وتابع المالكي: "بفضل تضحيات الشهداء والجرحى نعيش في بلد ننعم فيه بالحرية والعيش الكريم بعد أن ضاعت معالمه في ظل حكم البعث البائد".
واتم: "الهجمات الإرهابية التي دخلت
العراق
جاءت من مختلف دول العالم التي أرادت أن تقضي على البلد"، مشدداً بالقول: "العراق بلدنا ولن نسمح لأحد أن يتجاوز عليه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
المالكي: الاسرة الصحفية اول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات
07:34 | 2025-07-15
عضو بائتلافه: خوض المالكي للانتخابات سيدفع الجميع لاحترام قواعد اللعبة السياسية
10:25 | 2025-05-27
تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات
07:25 | 2025-08-23
قيادي بالحكمة: تأجيل الانتخابات خطر والسلاح خارج اطار الدولة مضر
15:12 | 2025-07-02
