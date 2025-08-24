سروة عبد الواحد لبافل طالباني: دباباتك قد تطيح بك فراجع نفسك

وقالت خلال مشاركتها في برنامج "من الأخير" على شاشة ، إن " وبافل ليسا من ، بل من وتحولوا إلى كويسنجق ومن ثم جاؤوا إلى السليمانية، ونجهل الأسباب التي تريد تقوية وجعله وحيداً في السليمانية".وأضافت "رغم اختلافنا من لاهور شيخ ومعانتنا منه كأحزاب معارضة، لا أن التعامل معه بالطريقة التي جرت غير صحيح، وأدى إلى خلافات حتى بين العوائل والأخ وأخيه"، مبينةً أن "هذا الأمر لو حدث في أي مدينة أخرى لكان انقلبت الدنيا، حيث كنا ننتقد تصرفات الحزب الحاكم في والآن خرج لنا تصرف أبشع في السليمانية".وتابعت "أتمنى أن يراجع طالباني نفسه طالما هناك وقت لمراجعة الذات، فشعب السليمانية لن يسكت على الضغط المستمر، والدبابات ذاتها التي استخدمت ضد لاهور شيخ جنكي قد تستخدم ضد بافل طالباني"، مشددةً على "وجوب احترام التعددية السياسية وأن لا ينسى أن والده هو أحد كتبة الدستور الذي تحدث عن التعددية".وأشارت إلى أن "الأحداث الجارية أدت إلى إحباط شعب الجمهور الكردي وستقلل مشاركته في الانتخابات البرلمانية العامة"، لافتةً إلى أن "الوضع في السليمانية خطر ورجال الأعمال يتعرضون للابتزاز، والأحداث أثبتت أن وضع أفضل رغم الحديث عن الفصائل".ولفتت إلى أن " ليس فيه حكومة واحدة، بل حكومة في أربيل وحكومة أخرى في السليمانية، والحزبان الحاكمان والديمقراطي الكردستاني وجهان لعلمة واحدة".