بحضور الحمداني.. جانب من اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات

وشارك محافظون ومسؤولون محليون في الاجتماع، الذي بحث قضايا وملفات متعددة بينها المياه والعام الدراسي الجديد والتحضيرات الجارية لانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول المقبل.وتمخض عن الاجتماع العديد من القرارات بينها إلزام اللجان الفرعية في والمحافظات، بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل المؤلفة بالأمر الديواني (34) لسنة 2025 خلال المدة المحددة من قبل الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتوصية الى بتعديل قراره رقم (271 لسنة 2025)، لتخويل اللجنة صلاحية إعطاء الموافقات اللازمة لتأمين الأراضي لإنشاء حي المعلمين في المحافظات.