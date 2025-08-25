Alsumaria Tv
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
رئيس الوزراء: العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه

سياسة

2025-08-25 | 05:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء: العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه
322 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد.


وقال السوداني في كلمة له خلال المؤتمر وتابعته السومرية نيوز، إن "التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع"، مبينا "لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة".

وأضاف السوداني، أن "قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية"، مستدركا "رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة".

وتابع السوداني، أن "قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي".

وأكد السوداني، أن "جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق، وعملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة".

ووضح السوداني، "نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024، ولن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة".

ولفت السوداني، أن "العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي"، مشيرا الى ان "التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية".

وشدد السوداني، على أن "منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية".

وبين السوداني، أنه "تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق، وهناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي".

وأشار رئيس الوزراء أن "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى".

وأكد أن "فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة".

وبين رئيس الوزراء أن "اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أنجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وإزالة العقبات أمام عملها".
اخترنا لك
مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد
10:34 | 2025-08-25
فاجن يودع العراق.. واشنطن تعلن تعيين "جوش هاريس" قائماً بالأعمال لدى بغداد
10:33 | 2025-08-25
البرلمان يوجه بالتحقيق بشأن ما تعرض له نائبين اليوم في ساحة النسور
10:28 | 2025-08-25
العراق يسلم السعودية رسالة بشأن ملف المعتقلين العراقيين
10:15 | 2025-08-25
البرلمان يصوت على قانون وزارة التربية
09:23 | 2025-08-25
السامرائي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود لتمكين أبناء نينوى
09:21 | 2025-08-25

