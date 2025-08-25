البرلمان يوجه بالتحقيق بشأن ما تعرض له نائبين اليوم في ساحة النسور

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس وجّه والدفاع بالتحقيق الفوري بخصوص اعتراض ضابط للنائب عامر عبدالجبار والنائب شهيد في ".وأضاف ان "ذلك جاء على خلفية التظاهرة التي انطلقت بمشاركة النائبين حول اتفاقية ".وتعرض النائبان عامر عبدالجبار وزهير شهيد الى اعتراض من قبل ضابط امني في منطقة ساحة النسور ، خلال مشاركتهما اليوم في تظاهرة حول اتفاقية خور عبد الله.