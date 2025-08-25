العقل الأمني المخضرم.. من هو القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في بغداد؟

واختيار ليس عابرًا، بل يعكس توجهًا واضحًا من لتعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي في من خلال شخصية ذات خلفية أمنية ودبلوماسية قوية.فالرجل يُعد من أبرز الخبراء الأميركيين في ، ويحمل سجلًا مهنيًا حافلًا، شغل فيه مناصب حساسة في ملفات تتعلق بشمال أفريقيا والعراق على وجه الخصوص.كما سبق له أن تولّى مسؤولية إدارة ملف العراق في الأميركي، وهو ما يجعله على دراية دقيقة بطبيعة الوضع العراقي وتعقيداته السياسية والأمنية.ويمتلك هاريس خلفية أكاديمية رفيعة، فهو خريج مدرسة إدموند وولش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون، ويحمل أيضًا شهادة من . وتُعد قدراته اللغوية المتقدمة من أبرز نقاط قوته، إذ يتقن العربية، الفرنسية، الإيطالية، ، السلوفينية، إلى جانب لغته الأم، .ويترقّب المراقبون العراقيون تحركات الدبلوماسي الجديد، خاصة مع الملفات الساخنة المطروحة على طاولة العلاقة بين وواشنطن، في وقت تسعى فيه الأخيرة لإعادة ضبط معادلتها في العراق والمنطقة من خلال دبلوماسيين يتمتعون بالمرونة والخبرة.