العراق وتركيا يبحثان ملفي المياه والنفط

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لـ ، إن "حسين التقى اليوم فيدان وذلك على هامش اجتماعات في مدينة جدة بالمملكة العربية ".وأضافت أن "اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وتركيا، ومناقشة الملفات المشتركة، ولا سيما في مجالي النفط والمياه وخطوط أنابيب النفط، كما تم التباحث بشأن ملف حزب وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة".وناقش الجانبان، وفق البيان "التفاهمات القائمة بين العراق وتركيا في ملف المياه، وأهمية تنظيم الإطلاقات المائية بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الأمن المائي للبلدين".من جانبه، أشاد الوزير التركي بـ"انسيابية عمل رجال الأعمال الأتراك في العراق ومساهمتهم في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً رغبة في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري".