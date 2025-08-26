لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. استراليا تطرد السفير الإيراني وتحظر الحرس الثوري

وقال ، إن وكالة الاستخبارات المحلية، هيئة الاستخبارات الأمنية "أسيو" جمعت معلومات استخباراتية موثوقة كافية للتوصل إلى "استنتاج مقلق للغاية" مفاده أن الحكومة الإيرانية دبرت هجومين على الأقل ضد الجالية اليهودية في البلاد.وأضاف، ان " سعت لإخفاء تورطها، لكن استخبراتنا تقدر أنها كانت وراء الهجمات على مطعم "لويس كيتشن" في في 20 أكتوبر من العام الماضي، وكنيس "عداس " في " في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن "أسيو" ترجح ضلوع في هجمات لاحقة أيضا.ووصف هذه الاعمال بانها "كانت عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية"، بحسبما نقلت .وأضاف ألبانيز، أنه ردا على ذلك فقد أبلغت الحكومة في بأنه سيطرد من البلاد، وأنها ستصدر تشريعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تطرد فيها أستراليا سفيرا أجنبيا.وقد علقت أستراليا عمل سفارتها في طهران، وتم نقل جميع دبلوماسييها من هناك إلى دولة ثالثة.