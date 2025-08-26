الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538371-638917862141541446.jpg
نتيجة الطعن تحتاج لوقت يفوق مهلة استبدال المستبعد.. المرشحون وتوقيتات المفوضية "سباق خاسر"
سياسة
2025-08-26 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
269 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أكدت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، انه بعد استبعاد أي مرشح يحق لكتلته ان تقدم بديلا له خلال 3 أيام من استبعاده، لكن في نفس الوقت يحق للمرشح الطعن باستبعاده خلال 3 أيام، وفقًا لذلك، فإن الكتلة اذا قدمت بديلا للمرشح المستبعد، فإن الطعن سيكون عديم الحاجة ربما، او اذا طعنت وانتظرت النتيجة وثبتت الهيئة القضائية الاستبعاد، ستكون الكتل فقدت خيار تقديم البديل لان غالبا الطعن وثم خروج قرار الهيئة القضائية يتجاوز الـ3 أيام.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
،
نبراس أبو سودة
، إن "
مجلس المفوضين
أصدر قراراً يتيح للأحزاب والتحالفات استبدال مرشحيهم المستبعدين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الاستبعاد، على أن يتوقف العمل بهذا الإجراء بعد الرابع من أيلول المقبل".
وأضافت انه "يحق لكل مرشح تم استبعاده أن يطعن بقرار المفوضية أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار"، مؤكدة أن "المفوضية تستقبل الطعون يومياً باعتبارها حقاً قانونياً مكفولاً".
وأوضحت
أبو سودة
، أن "جميع أسماء المرشحين تُرسل دون استثناء إلى الجهات المختصة للتدقيق، وهي: هيئة المساءلة والعدالة،
وزارة الداخلية
(قسم الأدلة الجنائية)، وزارتا الدفاع والداخلية
الشؤون الإدارية
للتحقق من عدم وجود المرشحين ضمن ملاكها، إضافة إلى
السلطة القضائية
للتأكد من عدم كون المرشح ضمن السلك القضائي، إلا إذا كان متقاعداً أو مستقيلاً، وكذلك وزارتي
التعليم العالي
والتربية للتأكد من صحة الشهادات الدراسية".
وبينت ان "ملف استبعاد المرشحين ما يزال مفتوحاً مادامت الجهات المختصة تواصل عملها ضمن المدد القانونية المقررة"، موضحةً أن "المفوضية لا تعتمد على التوقعات بل تتعامل حصراً مع ما يردها من تقارير رسمية صادرة عن تلك الجهات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
