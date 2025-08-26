الهيئة القضائية تعيد نجم الجبوري الى السباق الانتخابي (وثيقة)

وجاء في الوثيقة التي وردت لـ :القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على موضوع الطعن تبين بأن إجابة المرسلة الى هذه الهيئة مرفق بها صورة ضوئية من القرار التمييزي المرقم ١١٦ / تمييزية مساءلة وعدالة / ٢٠٢٢ في ۲۰٢٣/١٠/١١ تضمن شمول الطاعن باجراءات المساءلة والعدالة لانه كان بدرجة عضو فرقة في المنحل وعمل في الاستخبارات العسكرية مما كان المقتضى بالمفوضية التحقق من للمساءلة والعدالة عن هذه الجهة ومدى تأثير شموله باجراءاتها على مشاركته في الانتخابات البرلمانية لسنة ٢٠٢٥ لذا واستناداً للمادتين ( ۱۹ و ۲۰) من قانون المفوضية رقم 31 السنة ۲۰۱۹ قرر نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن واشعار بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٨/٢٥م.