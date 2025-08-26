وقالت الخارجية السورية في بيان تابعته ، ان "الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد شاب بريف القنيطرة الشمالي، وتوغل قوات الاحتلال وشنها حملات اعتقال مدنيين في بلدة سويسة والتمركز غير المشروع في قمة والمنطقة العازلة".وأضافت ان "ممارسات العدوانية خرق لميثاق وللقانون الدولي وتهديد للسلم في المنطقة"، مشددة على "حق الجمهورية العربية السورية بالدفاع عن ارضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".