مجلس النواب يصوت على قانون يخص حملة الشهادات

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، ان " صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰".وكان قد صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قائمة السفراء المرسلة من .وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء".يذكر أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم امس، شهدت مشادات وانسحاب من بعض الأعضاء رفضاً لإضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء، ما دفع لإلغائها والمضي بأعمال الجلسة.وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة برئاسة ، وحضور 169 نائباً.