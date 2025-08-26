مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاربعاء

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن " رفع جلسته إلى يوم غد الاربعاء".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على قائمة السفراء المرسلة من ، كما صوت على متين حسن علي الجادرجي وكيلًا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وعلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰، وايضا صوت على مقترح لقانون السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦.وانهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۹ المعدل، والقراءة الأولى لمقترح قانون والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع لقانون رعاية القاصرين رقم (۷۸) لسنة ١٩٨٠.