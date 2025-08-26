السامرائي يبحث مع "تفوق" تعزيز الحضور السياسي لصلاح الدين

وقال للسامرائي في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل، اليوم، في مكتبه بالعاصمة ، وفداً من أعضاء تحالف تفوّق في ، لبحث عدد من القضايا السياسية والتنظيمية المتصلة باستحقاقات المرحلة المقبلة".وأضاف "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وسبل تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين تحالفي العزم وتفوّق، بما يضمن تعزيز الحضور السياسي والتمثيل الفاعل لصلاح الدين على الساحة الوطنية، وتلبية تطلعات أبنائها في الاستقرار والتنمية".