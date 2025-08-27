زعيم تحالف العزم ينعى الشيخ السامرائي: تميز باعتداله وشجاعته

وقال ، في بيان ورد للسومرية نيوز: "ننعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ عمر السامرائي، الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".وأضاف: "لقد كان الفقيد شخصية بارزة في المنبر والخطاب، تميّز بوسطيته واعتداله، وعُرف بصدقه وشجاعته في حمل رسالته، وترك بصمات واضحة في خدمة مجتمعه وأهله، ومواقف مشهودة سيبقى أثرها حاضراً في قلوب محبيه وطلابه".وتابع: "بهذا المصاب الجلل، نتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة وأهله وذويه، راجين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدّم من أثر طيب وخدمة صادقة".ويعتبر الشيخ السامرائي واحداً من أبرز علماء الدين في وخطيب جامع الشيخ الجيلاني سابقاً، كما انه استاذ في كلية الامام الأعظم جامعة-العقيدة والفكر الإسلامي، وعضو كبار العلماء، وعضو نقابة السادة الإشراف.