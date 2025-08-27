"شخصية عراقية إجرامية" على صِلة بقضية "طرد السفير الإيراني" من استراليا

وتقول التقارير نقلا عن وكالة الاستخبارات الاسترالية، ان تتبع عمليات التمويل جعلتها تتوصل الى صلة هذه العمليات بايران، بالرغم من ان بعض منفذي هذه العمليات لم يكونوا يعملوا أساسا انهم يعملون لصالح ، فيما كشفت المعلومات عن ارتباط "شخصية إجرامية عراقية" بسلسلة التحقيقات والارتباطات هذه، وقد تم ترحيل هذه الشخصية الى عام 2023.ونقلت التقارير الاسترالية عن نائبة الفيدرالية كريسي قولها، إن "الهجوم على الكنيس اليهودي وحرقه كان بدوافع سياسية وتورط فيه مجرمون من خارج البلاد".وأضافت "نشتبه في أن هؤلاء المجرمين عملوا مع شركاء إجراميين في لتنفيذ هجوم الحرق العمد"، مؤكدة أيضا أن شخصية إجرامية أسترالية كبيرة تم ترحيلها إلى العراق في عام 2023 كانت "أحد خطوط التحقيق المستمرة لدينا".وراجعت تقارير ومعلومات عن الشخصية المقصودة، ولم نجد سوى تقارير تتحدث عن شخص يدعى " جاز"، والذي تم ترحيله الى العراق بتهم تجارة بالمخدرات، لكن التقارير تشير الى انه لا يزال يدير عمليات "مافيات" في استراليا، من بينها التورط بقتل الملاكم وزعيم المافيا العراقي في استراليا سام .