المفوضية تصادق على توصيات اجتماع الرئاسات الخاصة بإجراءات ضمان نزاهة الانتخابات

وجاء في الوثيقة الصادرة من المفوضية، إن " في صادق بالإجماع على توصيات اجتماع الرئاسات الخاصة بإجراءات ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة".وأضافت المفوضية، أنه "تمت المصادقة خلال اجتماع المجلس يوم 20 -8-2025".