السيد الصدر عن قيام مرشحة أمريكية بحرق القرآن: أظهر وهن وفساد القردة والخنازير

وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي وتابعته ، "مرة أخرى يكشر الغرب عن أنيابه ويعلن حقده ضد الدين السماوي الإسلامي وذلك بحرق المجرمة المرشحة لعضوية الكونجرس الأمريكي اليهودية نسخة من القرآن ، الذي أظهر وهن وفساد (القردة والخنازير)".وأضاف السيد ، "وما ذلك بعجيب، إلا إن المثير للعجب هو سكوت نظرائنا في الدين من محبي الأديان السماوية عن ذلك الفعل الإجرامي المشين الذي يحرض على الكراهية والتعدي على مشاعر الملايين وعقائدهم. وما هذا السكوت إلا لكونه بعيداً عن (السامية).. وإلا كان جريمة عالمية لا تغتفر اهتزت له المؤسسات الصحفية واللاإنسانية. أفليس اعتناق الدين من الحرية والتعدي على الأديان قمعاً لحرية الدين والمعتقد !!!؟".وتابع السيد الصدر، "لكن الله أبى إلا أن يكشف زيف حريتكم وديمقراطيتكم الهوجاء التي تكيلون بها بمكيالين ما كان ضدكم فهو ممنوع وحرام، وما كان ضد من تعتبرونه عدوكم فحلال.. وما كان لصالحكم فهو واجب، وما كان لصالح من تعادونه فهو إرهاب ودكتاتورية وتخلف. فيا أيها المتخلفون سوف لن تنفعكم قببكم الحديدية ولا مقلاعكم إذا أتتكم العقوبة السماوية.. فانتظروا إني معكم من المنتظرين".