دعوة عراقية رسمية الى للبنان للمشاركة بمؤتمر دولي لإعادة الأشخاص من مخيم الهول

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "القائم بأعمال لدى ، ، التقى اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، في مقر الوزارة ببيروت".وأضافت الوزارة، أنه "في مستهل اللقاء، نقل تحيات نائب رئيس ، ، إلى الوزير رجي، وسلّمه رسالة الدعوة الموجهة من الوزير للمشاركة في رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به، المزمع انعقاده في بتاريخ 26 أيلول 2025، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: الاستفادة من التعددية في إعادة الأشخاص إلى أوطانهم، محاكمتهم، إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم".وأكد الحسيني على "اهتمام بمشاركة لبنان في هذا المؤتمر"، فيما عبّر الوزير رجي عن حرصه على المشاركة في أعمال الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع الدعوة.كما نقل القائم بالأعمال الدعوة الموجهة من فؤاد حسين إلى الوزير رجي لزيارة ، الذي رحّب بالدعوة وأبدى استعداده لتلبيتها في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن شكره لحكومة جمهورية ولنائب رئيس وزير الخارجية على الدعم الكبير الذي يقدمه العراق للبنان.وتناول اللقاء كذلك بحث أبرز المستجدات على الساحة ، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.