"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538551-638918913706634807.jpeg
دعوة عراقية رسمية الى للبنان للمشاركة بمؤتمر دولي لإعادة الأشخاص من مخيم الهول
سياسة
2025-08-27 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أرسلت
وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الأربعاء، رسالة دعوة الى نظيرتها
اللبنانية
للمشاركة في مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم
الهول
والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به، المزمع انعقاده في
نيويورك
بتاريخ 26 أيلول 2025.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "القائم بأعمال
سفارة جمهورية العراق
لدى
لبنان
،
محمد رضا الحسيني
، التقى اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، في مقر الوزارة ببيروت".
وأضافت الوزارة، أنه "في مستهل اللقاء، نقل
الحسيني
تحيات نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، إلى الوزير رجي، وسلّمه رسالة الدعوة الموجهة من الوزير للمشاركة في
المؤتمر الدولي
رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم
الهول
والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به، المزمع انعقاده في
نيويورك
بتاريخ 26 أيلول 2025، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: الاستفادة من التعددية في إعادة الأشخاص إلى أوطانهم، محاكمتهم، إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم".
وأكد الحسيني على "اهتمام
الحكومة العراقية
بمشاركة لبنان في هذا المؤتمر"، فيما عبّر الوزير رجي عن حرصه على المشاركة في أعمال الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع الدعوة.
كما نقل القائم بالأعمال الدعوة الموجهة من فؤاد حسين إلى الوزير رجي لزيارة
بغداد
، الذي رحّب بالدعوة وأبدى استعداده لتلبيتها في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن شكره لحكومة جمهورية
العراق
ولنائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية على الدعم الكبير الذي يقدمه العراق للبنان.
وتناول اللقاء كذلك بحث أبرز المستجدات على الساحة
اللبنانية
، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مقالات ذات صلة
إعادة أكثر من 17 ألف عراقي من مخيم الهول السوري
09:28 | 2025-08-08
صلاح الدين تعلن عودة 500 عائلة من "مخيم الهول"
15:33 | 2025-07-27
الأعرجي يؤكد أهمية الإسراع بإنهاء ملف مخيم الهول
06:17 | 2025-08-23
وزير الخارجية يصل إلى نيويورك للمشاركة بمؤتمر يخص فلسطين
17:58 | 2025-07-27
العراق
لبنان
مخيم الهول
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وزارة الخارجية العراقية
سفارة جمهورية العراق
مجلس الوزراء ووزير
الحكومة العراقية
محمد رضا الحسيني
وزارة الخارجية
المؤتمر الدولي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
60.71%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
17.25%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
12.72%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
محليات
9.33%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
